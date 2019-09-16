Bitlis'te uyuşturucu operasyonu

16.09.2019 16:34

Bitlis merkez ve Tatvan ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 84,79 gram eroin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi görevlilerince yapılan çalışmalar sonucu, uyuşturucu satışı yapan şüpheli F.O'nun, 14 Eylül'de kent merkezinde A.E ile görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Takibe alınan şüpheliler, Kalealtı mevkisinde uyuşturucu alışverişi gerçekleştirdikleri tespit edildikten sonra gözaltına alınmıştır. Şüpheli A.E'nın üst aramasında 0,23 gram, F.O şüphelenin üst aramasında ise 110 lira ve 11 beste halinde 3,07 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir."

Tatvan ilçesinde ise Narkotik Grup Amirliği ekiplerince dün, durumundan şüphelenilerek durdurulan T.E'nin üst aramasında 81,49 gram eroin ele geçirdiği kaydedilen açıklamada, şüpheli T.E'nin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı bildirildi.

Açıklamada, il ve çevresinde suç ve suçlulara karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: AA