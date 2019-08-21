Bitlis'te uyuşturucu operasyonu
Bitlis'te bir kilo 888 gram metamfetamin ele geçirildi.
Bitlis'te bir kilo 888 gram metamfetamin ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi görevlileri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Çalışmalar sonucu dün durdurulan araçtaki şüphelinin üst aramasında bir kilo 888 gram metamfetamin ele geçirildi.
Açıklamada, il ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürütülen kararlı mücadelenin devam edeceği vurgulandı.