Bitlis'te uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi yakalandı

18.11.2019 17:26 | Son Güncelleme: 18.11.2019 17:26

Bitlis'in Tatvan ilçesinde uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Tatvan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Tatvan'da 16 Kasım'da durumundan şüphelenilerek durdurulan araçta yapılan aramalarda, 4 parça halinde 934,78 gram, başka bir araçta da 1 kilo 880 gram 73 miligram metamfetamin ele geçirilmiştir. Olayla ilgili gözaltına alınan F.K, Ş.S, M.Ş, ve F.E. hakkında adli işlem başlatılmıştır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, kent ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürütülen kararlı mücadelenin devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: AA