Bitlis'te uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi gözaltına alındı
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Bitlis'te uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi gözaltına alındı

21.12.2020 23:09 | Son Güncelleme: 21.12.2020 23:12
Bitlis'te uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi gözaltına alındı

Bitlis'in Ahlat ve Tatvan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi gözaltına alındı.

Bitlis'in Ahlat ve Tatvan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ahlat ve Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Tatvan ilçesinde K.K'nin üst aramasında 0,15 gram, Ahlat ilçesinde ise A.K'nin üst aramasında 0,54 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Açıklamada, kentte ve çevresinde suç ve suçlulara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız

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