Bitlis'te Uyuşturucu Operasyonları

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 1 kilo 97 gram eroin ile 515 gram metamfetamin ele geçirildi, olayla ilgili 3 kişi tutuklandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Bitlis üzerinden batı illerine uyuşturucu madde sevkiyatı yapanlara yönelik çalışma yürütüldü.



Çalışmalar sonucu 25 Kasım'da Van-Tatvan karayolunda yapılan uygulamada kontrol amacıyla durdurulan yolcu otobüsünde, şüphe üzerine araçtaki yolculardan Y.A'nın üzeri arandı. Aramada Y.A'nın ayakkabılarının taban kısmına gizlenmiş 1 kio 97 gram eroin ele geçirildi.



Gözaltına alınan Y.A. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Öte yandan ekiplerce yine aynı uygulama noktasında durdurulan başka bir otobüste ise yapılan aramada 515 gram metamfetamin bulundu.



Olayla ilgili gözaltına alınan H.F.E. ile M.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.