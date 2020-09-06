Bitlis'te "uyuşturucu imal etmek" suçundan aranan kişi yakalandı
Bitlis'in Ahlat ilçesinde "uyuşturucu imal etmek" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.
06.09.2020 03:51 | Son Güncelleme: 06.09.2020 03:54
Bitlis'in Ahlat ilçesinde "uyuşturucu imal etmek" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ahlat Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün, "uyuşturucu imal etmek" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan İ.A. isimli şüpheliyi yakaladı.
Adli işlemlerinin ardından İ.A, cezaevine teslim edilecek.
Açıklamada, kentte suç ve suçlulara karşı yürütülen kararlı mücadelenin devam edeceği vurgulandı.
Kaynak: AA