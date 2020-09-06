Bitlis'te "uyuşturucu imal etmek" suçundan aranan kişi yakalandı
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Bitlis'te "uyuşturucu imal etmek" suçundan aranan kişi yakalandı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde "uyuşturucu imal etmek" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Bitlis'te
06.09.2020 03:51 | Son Güncelleme: 06.09.2020 03:54

Bitlis'in Ahlat ilçesinde "uyuşturucu imal etmek" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ahlat Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün, "uyuşturucu imal etmek" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan İ.A. isimli şüpheliyi yakaladı.

Adli işlemlerinin ardından İ.A, cezaevine teslim edilecek.

Açıklamada, kentte suç ve suçlulara karşı yürütülen kararlı mücadelenin devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: AA

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