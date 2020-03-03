Bitlis'te uyuşturucu ile mücadele toplantısı

03.03.2020 13:18 | Son Güncelleme: 03.03.2020 13:52

Bitlis Valisi Oktay Çağatay başkanlığında uyuşturucuyla mücadele toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikte düzenlenen toplantıda, gençlerin uyuşturucudan uzak tutulması ve bağımlılık konularında yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

Vali Çağatay, burada yaptığı konuşmada, İçişleri Bakanlığı talimatıyla Türkiye genelinde aynı anda uyuşturucuyla mücadele toplantısı yapıldığını söyledi.

"Uyuşturucu tüm dünyanın başına bela olacak seviyededir. Türkiye'de bu seviye çok yüksek olmasa da sayının arttığını biliyoruz." diyen Çağatay, şöyle konuştu:

"Bize çok büyük görevler düşüyor. Tüm kurumlara verilen görevlerin titizlikle yerine getirilmesi için takipçisi olacağız. Sonuçlarını da değerlendirerek her ay düzenli olarak bakanlığımıza sunacağız. İşi çok ciddiye almamız gerekiyor. Bir koronavirüsü dünyada ne kadar konuşuluyor. Halbuki uyuşturucudan günde belki de aynı sayıda insan vefat ediyor. Koronavirüsü basite alınmayacak bir konu ama uyuşturucu da en az onun kadar önemlidir. Uyuşturucuyla mücadele konusunun üzerinde önemli durmamız gerekiyor."

Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Vali Yardımcısı Tamer Kılıç, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan ve kurum amirleri katıldı.

Kaynak: AA