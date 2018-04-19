Bitlis'te "Usta" Oyunu Sahnelendi

Bitlis'te, Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Sultan 2. Abdülhamid Han'ın hayatını anlatan "Usta" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Kültür Merkezi konferans salonunda tiyatrocu Ahmet Yenilmez ile ekibi tarafından sahnelenen tiyatro gösterisi ilgi gördü.

Katılımcılar, gösterinin bazı sahnelerinde duygulu anlar yaşadı.

Bitlis Valisi ve Belediye Başkanvekili İsmail Ustaoğlu ile eski milletvekili Zeki Ergezen, Yenilmez'e çiçek hediye etti.

Yenilmez ve ekibi ise oyunu izleyen bir şehit yakınına çiçek verdi.