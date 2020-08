Bitlis'te üretilen organik bal talep görüyor Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bitki örtüsünün zengin olduğu bölgelerde üretilen organik bal ilgi görüyor.

Endemik bitki örtüsü ve endemik bitki çeşitliği açısından zengin olan 3 bin rakımlı Sütey Yaylası ve Aygır Gölü yakında üretim yapar arıcılar, bal hasadına başladı.

Bölgenin zenfin florasından elde edilen organik bal, kentin yanı sıra birçok ilden de talep görüyor.

Arıcı Ünev Çevik, Adilcevaz'ın bitki örtüsü ve hava şartları bakımından bal üretimine uygun yerlerden biri olduğunu söyledi.

Sütey Yaylası ve Aygır Gölü çevresinde endemik türlerin olduğunu belirten Çevik, şöyle konuştu:

"Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan onaylı tesislere her yıl düzenli olarak gönderdiğimiz numunelerimiz var. Bu yıl da numunelerimiz sıfır şeker olarak geldi. Tüketicilerimiz Adilcevaz balını rahatlıkla tüketebilirler. Şu an için petek ve süzme balın kilogramını 100, kara kovan balının kilogramını 200 liradan satıyoruz. Ülkemizin her yerinden siparişlerimiz oluyor. Önümüzdeki günlerde Avrupa'da yapılacak bir bal yarışması için ürün hazırladık. İnşallah Adilcevaz ve Bitlis balını dünyada bir numara haline getireceğiz."

