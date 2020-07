Bitlis'te üretilen ana arılara Türkiye'nin bir çok ilinden talep var Bitlis'te üretilen ana arılara Türkiye'nin bir çok ilinden talep varKARAKOVAN balının merkezi olarak bilinen Bitlis'te "ana arı" üretimine başlandı.

Bitlis'te üretilen ana arılara Türkiye'nin bir çok ilinden talep var

KARAKOVAN balının merkezi olarak bilinen Bitlis'te "ana arı" üretimine başlandı. İlçede, arı sütünün ardından ana arı üretimine de Türkiye'nin birçok ilinden talep var. Bitlisli arıcı Caner Güngördü, kurdukları işletmeyle profesyonel anlamda ana arıcılık üretimi yaparak çevre illere sattıklarını ve siparişleri yetiştirmekte zorlandıklarını söyledi.

Bitlis'in bitki ve çiçek çeşitliliğin bol olduğu yüksek kesimlerde üretilen bal, en çok talep edilen gıdalar arasında yer alıyor. Lezzetiyle Bitlis'in karakovan balı, 2017 yılında 120 ülkeden 600 yarışmacının katıldığı 45. Apimondia Arıcılık Kongresinde dünya üçüncüsü olmuştu.

SİPARİŞLERE YETİŞEMİYORUZ

Bitlisli arıcı Caner Güngördü, kurdukları işletmeyle profesyonel anlamda ana arıcılık üretimi yaparak çevre illere sattıklarını söyledi.

Bölgenin zengin florasının balın tadına ve kalitesine de yansıdığını anlatan Güngördü şöyle konuştu:

'30 yıldır arıcılık yapıyoruz. Bitlis ve çevresinde ana arı üretimi yoktu. 3-4 yıldan bu yana ana arı üretimini yapıyoruz. İyi yapan ırkları üretip, isteyen müşterilerimize veriyoruz. Ayrıca ana arının yanında 700 kovanımız var. Bununla Bitlis yöresinin doğal, organik balını üretiyoruz. Hem Bitlis dışında yaşayan hemşerilerimiz, hem de başka illerdeki vatandaşlarımızın Bitlis balına ilgileri var. Balımızı dışarıya toptan ya da perakende satabiliyoruz. Yaylamızı görüyorsunuz. Kekik, geven ve zengin florasıyla çok güzeldir. Burada hem ana arı üretimi yapıyor hem de bal üretimi gerçekleştiriyoruz. Ana arıları ilk önce transfer dediğimiz bir yöntem ile damızlık kolonilerden alarak ana arı pupası yani ana arı memesi dediğimiz bir hale getiriyoruz. Tanesini 50 TL'den satıyoruz. Şu an siparişlere yetişemiyoruz. Ana arı konusunda her kes güvenilir birini arıyor. Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Öncelikli çevredeki arkadaşlara veriyoruz. Daha sonra fazla kalırsa diğer illere gönderiyoruz. Bu sistematik bir iştir. Biraz profesyonellik ve tecrübe lazım. Öncelikle bu işi bilmek lazım. Ayrıca ana arıda suni tohumlama da yapıyorum. Onun da tanesini bin 500 TL'ye satıyoruz. Sezonda yaklaşık 3 bin 500 ana arı üretip satıyoruz. Ana arıların en büyük özelliği sakin, iyi bal yapacak, kovan başı 30 kilogramın altına düşmeyecek kalitesine sahip olmasıdır."

Kaynak: DHA