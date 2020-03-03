Bitlis'te üniversiteliler, yurt odalarının ışıklarıyla 'TSK' yazdı

03.03.2020 23:41 | Son Güncelleme: 03.03.2020 23:41

BİTLİS'te, Kredi Yurtlar Kurumu'nda kalan üniversite öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK), Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerine yönelik sürdürülen 'Bahar Kalkanı Harekatı'na destek için kaldıkları yurttaki odaların ışıklarıyla 'TSK' yazısı oluşturdu. Şehitler için saygı duruşunda bulunan öğrenciler, Mehmetçiğin yanında oldukları mesajı verdi.

Merkez Hüsrevpaşa Mahallesi'nde bulunan, üniversite öğrencilerinin kaldığı Beşminare Kız Yurdu'nda, Mehmetçik'e destek için Suriye'nin İdlib kentinde sürdürülen operasyonda, rejim güçlerinin hava saldırısında şehit olan 34 asker için saygı duruşunda bulunuldu. Ardından şehit askerlerin isimleri okunurken, öğrenciler hep bir ağızdan 'burada' diye seslendi. Üniversiteli öğrenciler, 'Mehmetçiğin Bahar Kalkanı Harekatına' destek için kaldıkları yurtttaki odaların ışıklarıyla 'TSK' yazısı oluşturdu.

Yurtta kalan Ebru Boğa,Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanında olduklarını belirterek,"Yurdumuzun ışıklarıyla 'TSK' yazısı oluşturduk. İdlib'teki hain saldırıyı kınıyoruz. Bizler, Beşminare Kız Öğrenci Yurdu olarak, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yanında olduğumuzu göstermek istedik. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerine selam olsun." dedi.

Merve Özkan ise, İdlib'teki hain saldırıyı kınamak ve Mehmetçik'e destek için olduğunu söyledi. Program, şehitleri için okunan duanın ardından sona erdi.

Kaynak: DHA