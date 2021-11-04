Bitlis'te "Uluslararası Pomza ve Perlit Sempozyumu" başladı

BİTLİS (AA) - Bitlis Eren Üniversitesinde (BEÜ) düzenlenen "Uluslararası Ponza ve Perlit Sempozyumu" başladı.

BEÜ'nün ev sahipliğinde 3 gün sürecek sempozyuma, Valilik, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), Bitlis Girişimci İş İnsanları Derneği, Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı sundu.

Merkezi konferans salonunda yapılan sempozyumun açılışında bir konuşma yapan BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, volkanik bir maden olan ponza rezervinde dünyada önemli bir yerde olduklarını söyledi.

Türkiye'nin dünya rezervinin yüzde 40'na sahip olduğunu, bunun yaklaşık yüzde 50'sinin ise Bitlis'ten çıkarıldığını belirten Elmastaş, şöyle konuştu:

"Ponza önemli bir maden ve çoğunlukla hammadde, bims ve inşaat hammaddesi olarak gönderiliyor. Ponza bu şekilde satıldığında ekonomiye katma değeri oldukça düşük. Onun için ürüne dönüştürülmesi gerekiyor. Sadece inşaat hammaddesi olarak değil, tarım ve sanayinin bazı alanlarında, elektronikte artık kullanılabiliyor. Bitlis'e yapması gereken katkıyı düşünüyorsak bunu ürüne dönüştürmemiz gerekiyor. Bu sempozyumun mutlaka faydalı olacağını düşünüyorum."

BEÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nusret Bozkurt ise 2017 yılının mayıs ayında yaptıkları çalıştayda sempozyum düzenleme kararı aldıklarını ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile başka nedenlerden dolayı ertelediklerini dile getirdi.

Ponza ve perlitin katma değeri yüksek malzeme olarak kullanımını sağlamak için iş insanlarını ve akademisyenleri bir masa etrafında toplama kararı aldıklarını bildiren Bozkurt, "Bu organizasyona İngiltere, Endonezya, Ukrayna, İran ve Azerbaycan gibi ülkelerden ve ülkemizin değişik üniversitelerinden katılan akademisyenlerimiz var. Amacımız ponza ve perlit alanında yeni bir ağ oluşturmak ve bunu hem bilim dünyasına hem iş insanların sektörel problemlerine ışık tutmasını sağlamaktır." dedi.

Bims Sanayicileri Dernek Başkanı Serhat Sonugelir de Türkiye'deki tüm bims ve ponza üreticilerini aynı çatı altında toplamayı amaçladıklarını söyledi.

Bitlis, Tatvan ve Van'da çok sayıda sanayicinin bulunduğunu, bu organizasyonla Türkiye'de doğudan batıya bu alandaki tüm sanayicileri bir araya getirebileceklerini anlatan Sonugelir, "Bir kamyon ponzayı 400-500 liraya satıyoruz. Bu ürünü geliştirmemiz lazım. 50'den fazla ülkeye ponza ihraç edilmekte. Ponza sanayisi, Türkiye ekonomisine yıllık 7 milyar katma değer ve 20 bin kişiye istihdam sağlıyor. Ponzanın dünya rezervinin yüzde 50'si Türkiye'de ama yeterli önemi vermiyoruz. Bunun geliştirilmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bilal Dağdağan, ponzayı yurt dışına hammadde olarak gönderdiklerini belirterek, "Amerika ve Almanya bunları nano teknolojide kullanırken, biz hala 50 yıl önceki bimslerle uğraşıyoruz. Sadece makineleri büyütmekle teknolojiyi elde edemiyoruz. Ponza 130 alanda kullanılıyor. Bu sektörden hem sanayicilerimizin hem bölgemizin hem de ülkemizin para kazanmasını amaçlıyoruz." diye konuştu.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin'in de on-line olarak bağlandığı sempozyumda, konuşmaların ardından sunumlara geçildi.

Sempozyumun açılış programına BEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Atlı, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, AK Parti Tatvan İlçe Başkanı Cemil Sayılgan, sanayici ve iş insanları, Türkiye ile yurt dışından akademisyenler katıldı.

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