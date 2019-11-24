Bitlis'te "Uluslararası Muaythai Galası"

24.11.2019 02:03 | Son Güncelleme: 24.11.2019 02:06

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yerli ve yabancı 30 sporcunun katıldığı "Uluslararası Muaythai Galası" düzenlendi.

Kick Boks ve Muaythai Doğu Anadolu Bölge Başkanlığınca 8 - 22 Kasım'da Van Gölü Ortaokulu Spor salonunda gerçekleştirilen "Uluslararası Uzakdoğu Sporları Kampı"nın ardından düzenlenen organizasyona Türkiye, İran ve Azerbeycan'dan yerli ve yabancı 30 sporcu katıldı.

Elemeler sonucunda organizasyona katılmaya hak kazanan sporcular arasında muaythai müsabakaları yapıldı.

Kick Boks ve Muaythai Doğu Anadolu Bölge Başkanı Ömer Uğur, gazetecilere yaptığı açıklamada, 18-22 Kasım'da Tatvan'da Uluslararası Uzakdoğu Sporları Kampı düzenlediklerini söyledi.

Kampa İran ve Azerbaycan'dan 30 sporcu, Türkiye'den de 30 olmak üzere 60 sporcunun katıldığını belirten Uğur, "60 sporcumuz 4 gün boyunca ciddi anlamda antrenmanlar yaptılar. Kamp sonrası seçilen 30 sporcu ile maç düzenledik" dedi.

Etkinliğe Tunceli'den 15 aylık çocuğuyla katılan sporcu Gürsel Tayam da 6 yıldır bu sporu yaptığını belirterek, "Ringde iken aklım çocuğumda kalıyor. Ama ringde de emek vermek lazım. Oradayken maça odaklanıyorum ve maç biter bitmez çocuğuma yetişiyorum. Onunla ilgilenip karnını doyuruyorum." diye konuştu.

Müsabakalarda dereceye giren sporculara ödülleri Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani ile Turizm ve Tanıtma Platformu İl Temsilcisi Cengiz Şahin tarafından verildi.

Kaynak: AA