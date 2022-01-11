Bitlis'te ulaşımın sağlanamadığı 137 yerleşim yerinin yolu açıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bitlis'te ulaşımın sağlanamadığı 137 yerleşim yerinin yolu açıldı

Bitlis'te ulaşımın sağlanamadığı 137 yerleşim yerinin yolu açıldı
AA / Şener Toktaş - Haberler | Güncel

Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle kapalı olan 137 yerleşim birimine ekiplerce ulaşım sağlandı.

BİTLİS (AA) - Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle kapalı olan 137 yerleşim birimine ekiplerce ulaşım sağlandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte yoğun kar yağışı dolayısıyla ekipler, karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolu kapanan 203 yerleşim yerinden 137'sini ulaşıma açtı.

Kapalı 66 köy yolunun açılması için iş makineleriyle çalışmalar devam ediyor.

Bitlis'te ulaşımın sağlanamadığı 137 yerleşim yerinin yolu açıldı

Bitlis'te ulaşımın sağlanamadığı 137 yerleşim yerinin yolu açıldı

Bu iki güne dikkat! Meteoroloji güncel raporu yayımladı, kar yağışı İstanbul'da etkili olacak

Bu iki güne dikkat! Meteoroloji güncel raporu yayımladı, kar yağışı İstanbul'da etkili olacak

 Meteoroloji'den İstanbul'a kar yağışı uyarısı! 2 gün boyunca etkili olacak

Meteoroloji'den İstanbul'a kar yağışı uyarısı! 2 gün boyunca etkili olacak

 Meteoroloji'den İstanbul için kar yağışı uyarısı! Çarşamba ve perşembe günleri etkili olacak

Meteoroloji'den İstanbul için kar yağışı uyarısı! Çarşamba ve perşembe günleri etkili olacak

AA / Şener Toktaş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title