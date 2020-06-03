Bitlis'te turizmciler yeni sezonu değerlendirdi
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Bitlis'te turizmciler yeni sezonu değerlendirdi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir araya gelen turizmciler, normalleşme sürecini başlamasıyla turizmde yeni sezon değerlendirmesi yaptı.

Bitlis'te turizmciler yeni sezonu değerlendirdi
03.06.2020 21:19 | Son Güncelleme: 03.06.2020 21:56

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir araya gelen turizmciler, normalleşme sürecini başlamasıyla turizmde yeni sezon değerlendirmesi yaptı.

Aqua Park ve Su Sporları Tesisi'nde düzenlenen toplantıya, Kültür ve Turizm İl Müdürü Ramazan Gencan, Bitlis Otelciler ve Turizmciler Derneği Başkanı Battal Taşar, Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Rıdvan Kökel, otel işletmecileri, acente temsilcileri katıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralının uygulandığı toplantıda konuşan Taşar, bölgedeki turizm potansiyelinin tanıtımını yaparak daha çok turistin gelmesini sağlamaları gerektiğini söyledi.

Turizm sezonunun açıldığını, ancak koronavirüs salgınından dolayı hareketliliğin azaldığını dile getiren Taşar, şunları kaydetti:

"Koronavirüs pandemisi turizm sezonunu biraz geriye itti. Normalleşme süreciyle yeniden bölgemizde turistleri ağırlamaya başlayacağız. Bundan 4 yıl önceki turist sayısına baktığımızda bugün iyi bir yerde değiliz. Turizm konusunda zengin mirasa sahip olan Bitlis, ziyaret eden turist sayısı konusunda çok daha iyi yerlerde olmalı. Bölgemizde turist sayısının az olmasının en büyük nedeni tanıtım eksikliğidir. Tanıtımı doğru zamanda ve doğru yerde yapmalıyız. Tarih kitaplarındaki yazılar veya 20 - 30 saniyelik görüntülerle iyi bir anlatım yapılabilir. Artık Türkiye eskisi gibi olmayacak. İnşallah bölgemiz de turizm konusunda hak ettiği yerlere gelecektir."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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