Bitlis'te "Turizm" konulu toplandı
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Bitlis'te "Turizm" konulu toplandı

Bitlis Otelciler ve Turizmciler Derneği öncülüğünde ve ev sahipliğinde Bitlis'in Tatvan ilçesinde "Bitlis Turizmi" konulu bir toplantı düzenlendi.

Bitlis'te
03.06.2020 18:44 | Son Güncelleme: 03.06.2020 18:47

Bitlis Otelciler ve Turizmciler Derneği öncülüğünde ve ev sahipliğinde Bitlis'in Tatvan ilçesinde "Bitlis Turizmi" konulu bir toplantı düzenlendi.

Tatvan ilçesinin Van Gölü sahilinde bulunan Tatvan Aqua Park toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Bitlis İl Kültür ve Turizm Müdürü Ramazan Gencan, Bitlis Otelciler ve Turizmciler Derneği Başkanı Battal Taşar, turizm işletmeleri temsilcileri ve ilde görev yapan basın mensupları katıldı. Bitlis ve ilçelerinin turizmdeki durumunun masaya yatırıldığı toplantıda, Bitlis ve ilçelerinin turizmde hak ettiği konuma gelebilmesi noktasında neler yapılabileceği üzerine istişarelerde bulunuldu. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunulan toplantıda; özellikle basının tanıtımdaki rolünün önemine dikkat çekildi. Korona virüs salgını nedeniyle tüm sektörlerde olduğu gibi turizm sektörünün de bundan olumsuz etkilendiği ifade edildi.

Düzenlenen toplantıda konuşan Bitlis Otelciler ve Turizmciler Derneği Başkanı Battal Taşar, "Bugün turizmi konuşmak üzere burada toplanmış bulunmaktayız. Bana göre bizler uzun yıllardır bir araya gelip turizm üzerine konuşamamanın eksikliğini yaşıyoruz. İşte tamda bu eksikliği gidermek ve sadece turizmi konuşmak adına bugün buraya konunun asıl muhataplarını davet edip böyle bir toplantı tertip ettik. Buradaki amacımız, önümüzdeki dönemde turizm adına neler yapabilir? Bunu konuşmak ve istişare etmektir. Bugün güzel ülkemizin geneline baktığımızda, gerçekten ilimizin turizm potansiyelleri kadar potansiyeli bulunmayan birçok ilimizin bu konuda bizi geçtiğini görüyoruz. Bu illerimizden çok daha fazla değerimiz ve potansiyellerimiz varken neden hala turizmde istenilen yerde değiliz? Nerede eksiklerimiz var, buna bakmamız ve artık atağa geçmemiz gerekiyor. Geçmişe baktığımızda 4 yıl önceki turist sayımız sadece 74 bin, en son şu anda ise 120 bin civarında olduğunu görüyoruz. Bu rakamlar üzerinden de baktığımızda turizmde hak ettiğimiz yerde olmadığımızı açıkça görüyoruz. Bu manada; ilimizin kış turizmini neredeyse yok denecek kadar az kullanıyoruz. Bunun yanı sıra korona virüste var olan sıkıntıları daha da arttırmış olup, tüm dünyayı etkilediği gibi ilimizi de etkilemiştir. Ancak; bizim gibi geri kalmış ya da turizme ihtiyacı olan bir ilin yeri bana göre bu olmamalı. Tarihiyle, doğasıyla ve diğer tüm doğal ve kültürel zenginlikleriyle paha biçilemez bir kent olan ilimizin artık turizmde hak ettiği yere gelmesi gerekiyor. Ama bizler tüm bu değerleri maalesef kullanamadık ve yine yeteri kadar tanıtım yapamadık. Ama artık geçmişi geçmişte bırakıp önümüze bakmamız ve süreci iyi yönetmemiz gerekiyor. Bizler hep birlikte bu işe el atarsak eminim ki turizmde istediğimiz yere ve konuma geleceğiz" diye konuştu.

Bitlis'in tanıtımı ve gelişiminde kentte görev yapan basın mensuplarına önemli görevler düştüğünü kaydeden Bitlis Otelciler ve Turizmciler Derneği Başkanı Battal Taşar, basın mensuplarından tanıtıma daha çok destek sunmaları ricasında bulundu.

Öte yandan; toplantıya katılan diğer katılımcılar da konuşmalar yaparak konuyla ilgili görüş ve önerilerini dile getirdi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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