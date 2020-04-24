Bitlis'te traktör devrildi: 2 ölü, 18 yaralı
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Bitlis, Mutki, Güncel, Haber

Bitlis'te traktör devrildi: 2 ölü, 18 yaralı

Bitlis'in Mutki ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

24.04.2020 00:08 | Son Güncelleme: 24.04.2020 00:08
Bitlis'te traktör devrildi: 2 ölü, 18 yaralı

Bitlis'in Mutki ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mutki'nin Çitliyol köyünde yaşayan ve pancar toplamak için yaylaya giden vatandaşları taşıyan sürücüsünün kimliği ve plakası belirlenemeyen traktör, dönüş yolunda devrildi.

Kazada traktörün römorkundaki Cuma Kardaş ile Yıldız Kar hayatını kaybetti, 4'ü ağır 18 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Mutki, Bitlis ve Tatvan'daki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

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