Bitlis'te trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
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Bitlis'te trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

Bitlis'te trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bitlis'te tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Bitlis'te tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Tatvan-Van karayolu Korkulu köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen tır ile kamyonet çarpıştı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada isimleri öğrenilemeyen 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, kaza sonrası kısa süreliğine trafiğe kapanan yol ekiplerinin çalışması sonucunda yeniden ulaşıma açıldı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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