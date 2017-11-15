Bitlis'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Bitlis'te meydana gelen trafik kazasında bir polis memuru hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.



Alınan bilgilere göre, bir süredir Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Erdal Necip Yardım'ın korumalığını yapan İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Hikmet Kaan Yıldırım'ın (22) kullandığı 34 BJ 3364 plakalı otomobil, Bitlis-Tatvan karayolunun 15. kilometresinde, karşı yönden gelen Mehmet Salih Yaman yönetimindeki 12 AS 555 plakalı kamyonetle çarpıştı. Yıldırım'ın olay yerinde hayatını kaybettiği kazada, sürücü Yaman da yaralandı. Yaman, olay yerine gelen ambulansla Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın ardından araçlar, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. - BİTLİS