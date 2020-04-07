Bitlis'te toprağa gömülü 15 kilo EYP ele geçirildi
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Bitlis, 3. Sayfa

Bitlis'te toprağa gömülü 15 kilo EYP ele geçirildi

Bitlis'te güvenlik güçlerince düzenlenen terör operasyonunda toprağa gömülü vaziyette 15 kilo el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi.

07.04.2020 13:02 | Son Güncelleme: 07.04.2020 13:02
Bitlis'te toprağa gömülü 15 kilo EYP ele geçirildi

Bitlis'te güvenlik güçlerince düzenlenen terör operasyonunda toprağa gömülü vaziyette 15 kilo el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde Bitlis'in merkez ilçesi kırsalında BTÖ mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisi alındığı belirtildi. Açıklamada, "Bunun üzerine, 4 Nisan 2020 tarihi itibariyle bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla Şehit Jandarma Er Ahmet Doğangün 2020-10 Operasyonu başlatılmıştır. Operasyon kapsamında 5 Nisan 2020 günü toprağa gömülü vaziyette basma tip ateşleme anahtarlı, 3 adet plastik şişe içerisinde amonyum nitrat ile güçlendirilmiş toplam 15 kilogram 3 adet el yapımı patlayıcı ele geçirilmiştir. Ele geçirilen patlayıcı cumhuriyet savcısının talimatıyla gerekli incelemenin yapılmasına müteakip yerinde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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