Bitlis'te toplantı ve gösteri yürüyüşleri 15 gün süreyle izne bağlandı
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Bitlis'te toplantı ve gösteri yürüyüşleri 15 gün süreyle izne bağlandı

Bitlis'te toplantı ve gösteri yürüyüşleri 15 gün süreyle izne bağlandı
Anadolu Ajansı / Şener Toktaş - Haberler | Güncel

Bitlis'te toplantı, gösteri yürüyüşleri ve basın açıklaması gibi eylem ve etkinliklerin düzenlenmesi 15 gün süreyle izne bağlandı.

Bitlis'te toplantı, gösteri yürüyüşleri ve basın açıklaması gibi eylem ve etkinliklerin düzenlenmesi 15 gün süreyle izne bağlandı.

Valilikten yapılan açıklamada, cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin engellenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasının önlenmesi, genel sağlığın korunması, meydana gelebilecek olası provokasyonların ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların engellenmesi amacıyla bazı önlemlerin alındığı belirtildi.

Açıklamada, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri ile İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi hükümleri gereğince kamu kurum ve kuruluşlarının dışında düzenlenecek her türlü eylem ve etkinliklerin izne bağlandığı aktarılarak şunlar kaydedildi:

"Bitlis il sınırlarında (il merkezi, ilçeler, polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamı) 15 Ağustos saat 00.01'den 29 Ağustos saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda miting, açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma ve protesto eylemleri, insan zinciri oluşturarak yapılabilecek protesto, yürüyüş ve toplanmalar, halk kürsüleri şeklinde toplantı, toplanmalar ve halk toplantıları, ses-yayın araçları ile yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, açlık grevi, çadır kurma, basın açıklamaları, her türlü stant açma, imza toplama, imza kampanyası, dilek feneri, balon uçurtmak, drone, paramotor, planör ve benzeri her türlü hava faaliyetleri, kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere anma toplantısı, anma töreni, konser, şenlik, tiyatro, skeç, sinevizyon, pandomim ve benzeri faaliyetler, meşale yakma, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, afiş ve poster asma, sticker yapıştırma ve benzeri türdeki her türlü eylemlerin, etkinliklerin ve faaliyetlerin yapılması mülki idare amirliğine en az 48 saat önceden bildirimde bulunmak şartıyla tüm toplantı ve etkinliklerin mülki idare amirinin iznine bağlanmasına karar verilmiştir."

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş

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Bitlis'te toplantı ve gösteri yürüyüşleri 15 gün süreyle izne bağlandı - Haberler
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