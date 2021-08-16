Bitlis'te toplantı ve etkinlikler mülki idare amirinin iznine bağlandı
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Bitlis'te toplantı ve etkinlikler mülki idare amirinin iznine bağlandı

Bitlis'te toplantı ve etkinlikler mülki idare amirinin iznine bağlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BİTLİS(İHA) – Bitlis'te toplantı, etkinlik ve gösteri yürüyüşleri mülki idare amirinin iznine bağlandıBitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak...

BİTLİS(İHA) – Bitlis'te toplantı, etkinlik ve gösteri yürüyüşleri mülki idare amirinin iznine bağlandı

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, korona Virüs (Covid-19) salgınının yayılmasının önlenmesi, genel sağlığın korunması, meydana gelebilecek olası provokasyonların ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi amacıyla; 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. Maddeleri ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11.Maddesi hükümleri gereğince; Bitlis il sınırları içerisinde (il merkezi, ilçeler, Polis ve Jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamı) 15.08.2021 tarihi saat 00: 01'den 29.08.2021 tarihi saat 23: 59'a kadar on beş (15) gün süre ile meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda; miting, açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, protesto eylemi, insan zinciri oluşturarak yapılabilecek protesto/yürüyüş ve toplanmalar, halk kürsüleri şeklinde toplantı/toplanmalar/halk toplantıları, ses-yayın araçları (taşıt, mobil vb. araçlar) ile yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, açlık grevi, çadır kurma, basın açıklamaları, her türlü stant açma, imza toplama/imza kampanyası, dilek feneri/balon uçurtmak, drone, paramotor/planör vb. her türlü hava faaliyetleri, kamu kurum/kuruluşları hariç olmak üzere anma toplantısı/anma töreni, konser, şenlik, tiyatro, skeç, sinevizyon, pandomim vb. faaliyetler, meşale yakma, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, afiş/poster asma, sticker yapıştırma vb. türdeki her türlü eylemlerin, etkinliklerin ve faaliyetlerin yapılması Mülki idare amirliğine en az kırk sekiz saat önceden (etkinliğin yapılacağı yer, tarih, başlayış ve bitiş saatleri, program bilgisi, idarece talep edilen sair belgeler vb.) bildirimde bulunmak şartıyla tüm toplantı ve etkinliklerin mülki idare amirinin iznine bağlanmasına karar verilmiştir" denildi. - BİTLİS

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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