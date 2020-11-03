Bitlis'te tır ve yolcu otobüsü çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bitlis'te tır ve yolcu otobüsü çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı

03.11.2020 17:09 | Son Güncelleme: 03.11.2020 17:13
Bitlis'te tır ve yolcu otobüsü çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı

Bitlis'te tır ve yolcu otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı.

Bitlis'te tır ve yolcu otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı.

Bitlis ve Siirt'in Baykan ilçesi arasındaki kara yolunda sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen tır ve yolcu otobüsü çarpıştı.

Kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatanı kaybetti, 12 kişi de yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bitlis ve Baykan'daki hastanelere kaldırıldı.

Yolcu otobüsünde sıkışan 1 kişiyi kurtarma çalışması ise sürüyor.

Kaza nedeniyle Bitlis-Baykan kara yolu ulaşıma kapatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fecri Barlık

İlgili Haberler

Gaziantep'te yolcu otobüsü devrildi: 12 yaralı
Gaziantep'te yolcu otobüsü devrildi: 12 yaralı
Kahramanmaraş'ta yolcu otobüsü devrildi: 12 yaralı
Kahramanmaraş'ta yolcu otobüsü devrildi: 12 yaralı
Kına gecesine gidenlerin cipi ile TIR çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
Kına gecesine gidenlerin cipi ile TIR çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar Murat Kurum İlham Aliyev Mesut Yılmaz Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Deniz Seki Hande Erçel Burak Özçivit Oktay Kaynarca
Spor Babel Tisserand Gökhan Töre Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla İzmir Deprem Viyana Bayraklı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bitlis'te tır ve yolcu otobüsü çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı - Bitlis
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.11.2020 17:13:34. #1.15#
title