Bitlis'te tır şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
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Bitlis'te tır şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Bitlis'te tırın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı, dorsedeki 115 küçükbaş hayvan da telef oldu.

Bitlis'te tır şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
31.05.2020 13:13 | Son Güncelleme: 31.05.2020 13:13

Bitlis'te tırın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı, dorsedeki 115 küçükbaş hayvan da telef oldu.

Siirt'ten Bitlis'e gelen Ramazan Sevilgen yönetimindeki küçükbaş hayvan yüklü 56 AS 561 plakalı tır, Ünaldı köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada tırda bulunan 33 yaşındaki Seyithan Aslancı hayatını kaybetti, sürücü Sevilgen ile İsa Özbek, Enver Barış ve Yusuf Koç yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Tırın dorsesinde bulunan 115 küçükbaş hayvan telef oldu, 22 hayvan kesime götürüldü, 78 tanesi de sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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