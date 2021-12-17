Bitlis'te tır ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü
AA / Şener Toktaş - Haberler | Güncel
Bitlis'te tır ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
BİTLİS (AA) - Bitlis'te tır ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Bitlis- Tatvan kara yolunda sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 23 AAD 244 plakalı tır, karşı yönden gelen Abdullah Özmen'in kullandığı 58 AAH 462 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü Özmen yaşamını yitirdi.
AA / Şener Toktaş - Son Dakika Haberleri
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