Bitlis'te tır ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bitlis'te tır ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü

Bitlis'te tır ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü
AA / Şener Toktaş - Haberler | Güncel

Bitlis'te tır ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

BİTLİS (AA) - Bitlis'te tır ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Bitlis- Tatvan kara yolunda sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 23 AAD 244 plakalı tır, karşı yönden gelen Abdullah Özmen'in kullandığı 58 AAH 462 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Özmen yaşamını yitirdi.

AA / Şener Toktaş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title