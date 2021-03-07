Bitlis'te kar yağışı kazaya neden oldu: 1 yaralı
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Bitlis'te kar yağışı kazaya neden oldu: 1 yaralı

07.03.2021 22:55 | Son Güncelleme: 07.03.2021 23:01
Bitlis'te kar yağışı kazaya neden oldu: 1 yaralı

BITLİS'te akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

BITLİS'te akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle kayganlaşan yolda TIR ile kamyonetin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.  

Kaza, saat 20.00 sıralarında Rahva mevkisi Ahmet Eren Bulvarında meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilmeyen 71 FC 880 plakalı TIR ile karşı yönden gelen 25 AP 112 plakalı kamyonet, yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgede çarpıştı. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü AFAD ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı araçtan çıkarıldı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen ambulansla Bitlis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturmea başlatılrı.Belediye ve Karayolları ekipleri olumsuz hava koşullarının trafik akışını engellemesi için kar kümere ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 


Bitlis'te kar yağışı kazaya neden oldu: 1 yaralı
Bitlis'te kar yağışı kazaya neden oldu: 1 yaralı
Bitlis'te kar yağışı kazaya neden oldu: 1 yaralı
Bitlis'te kar yağışı kazaya neden oldu: 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özcan ÇİRİŞ

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