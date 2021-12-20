BİTLİS'TE TİPİDE YOLDA KALAN 2 SERVİSTEKİ 20 ÖĞRENCİYİ JANDARMA KURTARDI
BİTLİS'te etkili olan kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi.
BİTLİS (DHA) - BİTLİS'te etkili olan kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi. Tipi nedeniyle yolda kalan 2 servis minibüsündeki 20 öğrenci, jandarma ekiplerince kurtarıldı.
Bitlis'te aniden bastıran kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Tipiye, merkeze bağlı Kömüryakan ile Konuksayar köyleri arasında yakalanan 20 öğrencinin içinde bulunduğu 2 servis minibüsü, yolda kaldı. İhbar üzerine bölgeye, jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçlara zincir takıp, halat bağlayarak, içindeki öğrencilerle birlikte servisleri kurtardı. Daha sonra bölgeye gelen İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin temizleme çalışmasının ardından yol, ulaşıma yeniden açıldı.