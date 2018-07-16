Bitlis'te "Terörü Hep Birlikte Durdurabiliriz" Konferansı

Bitlis'te din görevlilerine yönelik "Terörü hep birlikte durdurabiliriz" konulu konferans düzenlendi.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Amirliğince düzenlenen "Terörü hep birlikte durdurabiliriz" konulu konferans Bitlis Kültür Merkezinde yapıldı.

Din görevlilerinin dinleyici olarak katıldığı konferansta, gençleri terörden koruma yöntemleri ve yapılması gereken çalışmalar anlatıldı.

Konferansı, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım ile bazı kurum amirleri de takip etti.