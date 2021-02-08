Bitlis'te, teröristlerin kullandığı sığınak tespit edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bitlis'te, teröristlerin kullandığı sığınak tespit edildi

08.02.2021 18:45 | Son Güncelleme: 08.02.2021 18:49
Bitlis'te, teröristlerin kullandığı sığınak tespit edildi

BİTLİS kırsalında, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'nın kullandığı sığınak ve avcı boy çukuru tespit edildi.

BİTLİS kırsalında, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'nın kullandığı sığınak ve avcı boy çukuru tespit edildi. Kürek, kova ve çaydanlığın ele geçirildiği sığınak, içerisindekilerle birlikte kullanılamaz hale getirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik 'Eren- 6 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Halil Ateş 2021- 06' operasyonu düzenledi. Üçdirek, Yukarıkılavuz, Aşağıkılavuz, Akşar, Çevrecik, Trasor, Pasagor, Hoçinik, Düztepe ve Balga köyü kırsalında düzenlenen operasyonda, arazi arama-tarama faaliyetlerinde, teröristlerin kullandığı 1 sığınak ve 2 avcı boy çukuru tespit edildi. 2 kürek, 2 kova ve 1 çaydanlığın ele geçirildiği sığınak, içerisindekilerle birlikte kullanılamaz hale getirilirken, bölgedeki operasyonların sürdüğü bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özcan ÇİRİŞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Barış Manço Feyza Aktan Merve Dizdar Serenay Sarıkaya
Spor Okan Buruk Erol Bulut Deniz Türüç Sergen Yalçın Dorukhan Toköz
Tüm Haberler İzmir Twitter Beşiktaş Konyaspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bitlis'te, teröristlerin kullandığı sığınak tespit edildi - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.2.2021 18:57:46. #1.16#
title