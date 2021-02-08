Bitlis'te, teröristlerin kullandığı sığınak tespit edildi

BİTLİS kırsalında, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'nın kullandığı sığınak ve avcı boy çukuru tespit edildi.

BİTLİS kırsalında, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'nın kullandığı sığınak ve avcı boy çukuru tespit edildi. Kürek, kova ve çaydanlığın ele geçirildiği sığınak, içerisindekilerle birlikte kullanılamaz hale getirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik 'Eren- 6 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Halil Ateş 2021- 06' operasyonu düzenledi. Üçdirek, Yukarıkılavuz, Aşağıkılavuz, Akşar, Çevrecik, Trasor, Pasagor, Hoçinik, Düztepe ve Balga köyü kırsalında düzenlenen operasyonda, arazi arama-tarama faaliyetlerinde, teröristlerin kullandığı 1 sığınak ve 2 avcı boy çukuru tespit edildi. 2 kürek, 2 kova ve 1 çaydanlığın ele geçirildiği sığınak, içerisindekilerle birlikte kullanılamaz hale getirilirken, bölgedeki operasyonların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özcan ÇİRİŞ