Bitlis'te teröristlerin kullandığı 12 odalı sığınak imha edildi
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Bitlis'te teröristlerin kullandığı 12 odalı sığınak imha edildi

Bitlis'te teröristlerin kullandığı 12 odalı sığınak imha edildi
Demirören Haber Ajansı / Özcan ÇİRİŞ - Haberler | Güncel

BİTLİS kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 12 odalı sığınak tespit edildi.

BİTLİS kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 12 odalı sığınak tespit edildi. Yaşam ve giyim malzemelerinin ele geçirildiği sığınak, uzman ekiplerce imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik kırsal alana operasyon düzenledi.  "Eren-11 Şehit Uzm.J.VI.Kad.Çvş. Eyup FİDAN 2021-" adıyla  merkeze bağlı Aşağıbalcılar Köyü kırsalına düzenlenen operasyonda, teröristlerin kullandığı 12 odalı sığınak tespit edildi. Sığınakta giyim ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Sığınak, uzman ekiplerce imha edilirken, bölgedeki operasyonlar devam ediyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özcan ÇİRİŞ

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