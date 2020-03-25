Bitlis'te teröristlerin köy yoluna tuzakladığı 30 kilo EYP imha edildi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Bitlis'te teröristlerin köy yoluna tuzakladığı 30 kilo EYP imha edildi - Haber
Jandarma, Bitlis, PKK, 3. Sayfa

Bitlis'te teröristlerin köy yoluna tuzakladığı 30 kilo EYP imha edildi

Bitlis'te jandarma ekiplerince PKK'lı teröristlerin teneke içine gizleyerek köy yoluna tuzakladığı 30 kilogram el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi.

25.03.2020 14:49 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:49
Bitlis'te teröristlerin köy yoluna tuzakladığı 30 kilo EYP imha edildi

Bitlis'te jandarma ekiplerince PKK'lı teröristlerin teneke içine gizleyerek köy yoluna tuzakladığı 30 kilogram el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi. Patlayıcılar, uzman ekiplerce imha edildi.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK'lı teröristler tarafından araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisi üzerine 8 Mart günü Bitlis kırsalında, 'Şehit Güvenlik Korucusu Sedat Aktaş 2020-03 Operasyonu' başlattı. Operasyonda yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde köy yoluna tuzaklanmış toprağa gömülü teneke içerisine gizlenmiş, el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi. 30 kilogram ağırlığında, uzaktan kumandalı ve amonyum nitratla güçlendirilmiş olan patlayıcılar, cumhuriyet savcısının talimatıyla imha edildi. Bölgedeki operasyon ise devam ediyor. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti Haber
CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti
Terim ve Albayrak'ın ardından Türk sporunda üçüncü koronavirüs vakası Haber
Terim ve Albayrak'ın ardından Türk sporunda üçüncü koronavirüs vakası
Karantina yaramadı! İç çamaşırıyla dans edince hesabını 1 günde kapattı Haber
Karantina yaramadı! İç çamaşırıyla dans edince hesabını 1 günde kapattı
Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın Haber
Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın
Toplu taşıma kullanım oranının düşmesinin ardından İBB harekete geçti Haber
Toplu taşıma kullanım oranının düşmesinin ardından İBB harekete geçti
3 kamu bankasından bir destek daha! 6 ay anapara ve faiz ödemesiz kredi verecek Haber
3 kamu bankasından bir destek daha! 6 ay anapara ve faiz ödemesiz kredi verecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlarla yaptığı telekonferansta Çavuşoğlu'nu uyardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlarla yaptığı telekonferansta Çavuşoğlu'nu uyardı
CHP'li vekil 'Endişeye sevk eden gelişmeler var' deyip Zonguldak için acil tanı kiti istedi
CHP'li vekil "Endişeye sevk eden gelişmeler var" deyip Zonguldak için acil tanı kiti istedi
Instagram'dan konser veren Sıla, canlı yayını kapatamayınca panikledi
Instagram'dan konser veren Sıla, canlı yayını kapatamayınca panikledi
7 milyon TL'lik malikanesini satan Güzide Mertcan, yeni evini ilk kez gösterdi
7 milyon TL'lik malikanesini satan Güzide Mertcan, yeni evini ilk kez gösterdi
Mustafa Cengiz: Fatih Terim'le görüştüm, sağlığı yerinde
Mustafa Cengiz: Fatih Terim'le görüştüm, sağlığı yerinde
'Evde kal' çağrısının ardından AVM'ler boş kaldı
"Evde kal" çağrısının ardından AVM'ler boş kaldı
Belediye maske ve eldiven kullanan vatandaşları uyardı: Sokağa değil çöpe atın
Belediye maske ve eldiven kullanan vatandaşları uyardı: Sokağa değil çöpe atın
Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları: Talisca için girişim yok
Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları: Talisca için girişim yok
Koronavirüse karşı alınan kararlara uyulmuyor! İstanbul'da halk semt pazarına akın etti
Koronavirüse karşı alınan kararlara uyulmuyor! İstanbul'da halk semt pazarına akın etti
Linnes'in eşi Elisabeth Haugen: Norveç'e dönmek istiyorum
Linnes'in eşi Elisabeth Haugen: Norveç'e dönmek istiyorum
AFAD, Fatih Terim'e hakaret eden şahsı Gönüllülük Sistemi'nden çıkardı
AFAD, Fatih Terim'e hakaret eden şahsı Gönüllülük Sistemi'nden çıkardı
Fenerbahçeli Vedat Muriç'ten Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajı
Fenerbahçeli Vedat Muriç'ten Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajı
Selçuk İnan'dan duygusal Fatih Terim mesajı: Hocam biz bu yolda birlikte yürüdük
Selçuk İnan'dan duygusal Fatih Terim mesajı: Hocam biz bu yolda birlikte yürüdük
Kapıköy Gümrük Kapısı'ndaki yolcu giriş ve çıkışları geçici süreyle durduruldu
Kapıköy Gümrük Kapısı'ndaki yolcu giriş ve çıkışları geçici süreyle durduruldu
MHK Başkanı Zekeriya Alp: Hiçbir hakemde koronavirüs belirtisine rastlanmadı
MHK Başkanı Zekeriya Alp: Hiçbir hakemde koronavirüs belirtisine rastlanmadı
Trump: Türkiye'ye 'Kürtlerle anlaşma imzalayın, barışın' dedim, başta kabul etmediler
Trump: Türkiye'ye "Kürtlerle anlaşma imzalayın, barışın" dedim, başta kabul etmediler
İtalya'da virüsü yenip sağlığına kavuşan '1 numaralı hasta' ilk kez konuştu
İtalya'da virüsü yenip sağlığına kavuşan "1 numaralı hasta" ilk kez konuştu
Salgının bitişi için tarih veren Pentagon korkuttu: Yaz ortasına kadar sürebilir
Salgının bitişi için tarih veren Pentagon korkuttu: Yaz ortasına kadar sürebilir
ABD'de yaşayan bir Türk, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
ABD'de yaşayan bir Türk, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Av. Bedia Teymur yanıtladı: Ücretsiz izin verilen işçi, işsizlik maaşından yararlanabilir mi?
Av. Bedia Teymur yanıtladı: Ücretsiz izin verilen işçi, işsizlik maaşından yararlanabilir mi?
Kovid-19 salgını, İspanya'da bir günde 738 kişinin ölümüne sebep oldu
Kovid-19 salgını, İspanya'da bir günde 738 kişinin ölümüne sebep oldu
Bakan Koca, gündeme oturan 'kit ihracatı' tartışmalarına son noktayı koydu: Çin'den getirilenlerle aynı kitler değil
Bakan Koca, gündeme oturan "kit ihracatı" tartışmalarına son noktayı koydu: Çin'den getirilenlerle aynı kitler...
Almanya'da koronovirüsü yenen Türk, yaşadıklarını kameraya aldı
Almanya'da koronovirüsü yenen Türk, yaşadıklarını kameraya aldı
Fatih Terim'in koronavirüs tweeti, Türk spor tarihinin en çok beğeni alan tweeti oldu
Fatih Terim'in koronavirüs tweeti, Türk spor tarihinin en çok beğeni alan tweeti oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Cahit Özkan Mustafa Şentop Fahrettin Altun İçişleri Bakanı
Magazin Yalın Seda Akgül Seda Sayan Fahrettin Koca
Spor Tamer Tuna Ersun Yanal Burak Yılmaz Hikmet Karaman Fernando Muslera
Daha Fazla Türk Açıklama Beşiktaş Türk Lirası
Şu an buradasınız: Bitlis'te teröristlerin köy yoluna tuzakladığı 30 kilo EYP imha edildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2020 16:11:15. #1.14#
title