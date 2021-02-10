Bitlis'te teröristlere yönelik operasyonda belirlenen 6 mağara imha edildi
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Bitlis'te teröristlere yönelik operasyonda belirlenen 6 mağara imha edildi

10.02.2021 20:27 | Son Güncelleme: 10.02.2021 20:30
Bitlis'te teröristlere yönelik operasyonda belirlenen 6 mağara imha edildi

Bitlis kırsalında terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen 2 operasyonda belirlenen 6 mağara imha edildi, 2 el bombası ile çeşitli mühimmat ele geçirildi.

Bitlis kırsalında terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen 2 operasyonda belirlenen 6 mağara imha edildi, 2 el bombası ile çeşitli mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı timleri, il merkezine bağlı Kayalıbağ köyü kırsalında terör örgütü PKK mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisini alındı.

Bunun üzerine harekete geçen timlerce, örgüt mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla dün başlatılan "Şehit Uzman Jandarma Çavuş Eyup Fidan 2021-09 Operasyonu"nda Kayalıbağ köyü kırsalında 6 mağara ve havan mühimmatı bulundu.

Ayrıca güvenlik güçlerince Tatvan ilçesine bağlı Kısıklı köyü kırsalında bugün başlatılan "Şehit Jandarma Er Hüseyin Uslu 2021-10 Operasyonu"nda ise ağacın kovuğuna gizlenmiş 2 el bombası, 2 tabanca, 2 tabanca şarjörü, 20 fişek ve 2 tabanca kılıfı ele geçirildi.

Her iki operasyonda delil niteliği taşıyan malzemeler, Bitlis ve Tatvan Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla muhafaza altına alındı, diğer malzemeler ve mağaralar imha edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş

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