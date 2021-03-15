Bitlis'te PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi
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Bitlis'te PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi

15.03.2021 14:30 | Son Güncelleme: 15.03.2021 14:56
Bitlis'te PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi

Bitlis Hizan ilçesinde PKK'lı teröristlere ait toprağa gizlenmiş yaşam malzemeleri bulundu.

Bitlis Hizan ilçesinde PKK'lı teröristlere ait toprağa gizlenmiş yaşam malzemeleri bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Hizan'ın Doyumlu köyü kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisi alındı.

Bunun üzerine, bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla dün operasyon başlatıldı.

"Eren-11 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Halil Ateş 2021-7" adı verilen operasyonda, Doyumlu köyü kırsalında toprağa gömülü jelikan bidonda dolu piknik tüpü, 6 büyük pil, 5 kalem pil, kar başlığı, çakmak gazı, demir testere, 3 parke şiltesi, 2 kilogram helva, led ampul, 4 tepsi, çay bardağı, battaniye ve 10 ilaç ele geçirildi.

Delil niteliği taşıyan malzemeler Hizan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla muhafaza altına alındı, diğer malzemeler ise yerinde imha edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş

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