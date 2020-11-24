Bitlis'te, teröristlere ait tek odalı 3 mağara tespit edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun

Bitlis'te, teröristlere ait tek odalı 3 mağara tespit edildi

24.11.2020 21:20 | Son Güncelleme: 24.11.2020 21:24
Bitlis'te, teröristlere ait tek odalı 3 mağara tespit edildi

BİTLİS'in Ziyaret Köyü kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda teröristlere ait tek odalı 3 mağara tespit edildi.

BİTLİS'in Ziyaret Köyü kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda teröristlere ait tek odalı 3 mağara tespit edildi. Mağaralar, kullanılamaz hale getirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bitlis merkeze bağı Ziyaret kKöyü kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. 'Yıldırım 15 Mutki-Sarpkaya Şehit J.Asb.Kd.Üçvş. H.Cahit Özer 2020-20' adı verilen operasyonda, teröristlerin saklanmak için kullandıkları tek odalı 3 mağara tespit edildi. Mağalar, uzman ekiplerce kullanılamaz hale getirilirken, bölgedeki operasyon sürüyor.


Bitlis'te, teröristlere ait tek odalı 3 mağara tespit edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özcan ÇİRİŞ

İlgili Haberler

PKK'ya ait 3 odalı mağarada 1 askeri şehit eden roketatar ele geçirildi
PKK'ya ait 3 odalı mağarada 1 askeri şehit eden roketatar ele geçirildi
Bitlis'te PKK'ya ait 2 odalı sığınak bulundu
Bitlis'te PKK'ya ait 2 odalı sığınak bulundu
Son dakika haberi! Bitlis'te mağara ve sığınaklarda PKK'lı teröristlere ait patlayıcı ve yaşam malzemeleri bulundu
Son dakika haberi! Bitlis'te mağara ve sığınaklarda PKK'lı teröristlere ait patlayıcı ve yaşam malzemeleri bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Alaattin Çakıcı Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kutsi Demet Akbağ Funda Eryiğit Mustafa Topaloğlu
Spor Falcao Erol Bulut Samet Aybaba Abdullah Avcı Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kaza Medya İstifa Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bitlis'te, teröristlere ait tek odalı 3 mağara tespit edildi - Bitlis
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.11.2020 21:24:29. #1.15#
title