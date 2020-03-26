Bitlis'te teröristlere ait çok sayıda gıda malzemesi ele geçirildi
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Jandarma, Bitlis, 3. Sayfa

Bitlis'te teröristlere ait çok sayıda gıda malzemesi ele geçirildi

Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen terör operasyonunda çok sayıda gıda malzemesi ele geçirildi.

26.03.2020 11:23 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:23
Bitlis'te teröristlere ait çok sayıda gıda malzemesi ele geçirildi

Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen terör operasyonunda çok sayıda gıda malzemesi ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde merkeze bağlı kırsalda bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisi alındığı belirtildi. Açıklamada, "Bunun üzerine BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla Şehit Güvenlik Korucusu Sedat Aktaş 2020-03 Operasyonu başlatılmıştır. Operasyon kapsamında 25 Mart 2020 günü toprağa gömülü vaziyette 6 adet jelikan bidon içerisinde 2 adet akü, 2 adet kitap, 225 kilogram un, 210 kilogram küp şeker, 75 kilogram makarna, 60 kilogram pirinç, 25 kilogram bulgur, 15 kilogram mercimek, 10 kilogram kuru fasulye, 8,5 kilogram maya, 2 kilogram çay ve 100 litre içeriği tespit edilemeyen sıvı malzeme ele geçirilmiştir. Delil niteliği taşıyan malzemelere cumhuriyet başsavcılığı talimatı ile el konulmuş, diğer malzemeler ise yerinde imha edilmiştir. Sığınak ile barınaklar da kullanılamaz hale getirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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