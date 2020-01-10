Bitlis'te terör örgütüne ait yaşam malzemesi ele geçirildi

10.01.2020 18:30 | Son Güncelleme: 10.01.2020 18:36

Bitlis'te İl jandarma Komutanlığınca yürütülen terör operasyonu kapsamında yaşam malzemesi ele geçirildi.



Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Hizan ilçe kırsalında terör operasyonu yapıldığı belirtilerek, "Bitlis Valiliği İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, Bitlis ili Hizan ilçesi kırsalında faaliyet gösteren BTÖ mensuplarınca, araziye gizlenmiş vaziyette yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisi alınmıştır. Bunun üzerine 10 Ocak 2020 tarihi itibariyle BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla 'Kıran-8 Şehit J.Asb.Üçvş. Recep İNCE 2020-2' operasyonu başlatılmıştır. Operasyonda 10 Ocak 2020 günü 1 adet sığınak (3X2 m. Ebadında) içerisinde 1 adet büyük tüp, 1 adet tek gözlü sanayi tipi ocak, 1 metre tüp hortumu, 2,5 litre ayçiçek yağı, 1,5 kg siyah zeytin, 2,5 kg çamaşır deterjanı, 1 adet tencere, 1 adet mont, 1 adet spor ayakkabısı, 1 adet mat, muhtelif miktarda mutfak malzemesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile el konulmuş olup, diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir" ifadelerine yer verildi. - BİTLİS

Kaynak: İHA