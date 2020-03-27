Bitlis'te terör örgütüne ait sığınak ve yaşam malzemesi ele geçirildi
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Bitlis, 3. Sayfa

Bitlis'te terör örgütüne ait sığınak ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Bitlis'te güvenlik güçleri tarafından yürütülen operasyonlar kapsamında sığınak ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

27.03.2020 16:39 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:39
Bitlis'te terör örgütüne ait sığınak ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Bitlis'te güvenlik güçleri tarafından yürütülen operasyonlar kapsamında sığınak ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, Bitlis'in Hizan ilçe kırsalında bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisi alındığı bildirildi. Açıklamada, "Bunun üzerine, 27 Mart 2020 tarihi itibariyle BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla "Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Recep İnce 2020-13" operasyonu başlatılmıştır. Operasyon kapsamında; 27 Mart 2020 günü 2 adet sığınak ve toprağa gömülü vaziyette 4 adet jelikan bidon içerisinde 8 adet dörtlü pil bloğu, 100 kilo bulgur, 100 kilo un, 50 kilo şeker, 25 kilo makarna, 15 kilo salça, 10 kilo mercimek, 10 kilo çay, 12 kilo tuz, 4 adet tişört, 2 adet mekap ayakkabı ve 1 adet plastik boş bidon ele geçirilmiştir. Delil niteliği taşıyan malzemelere cumhuriyet başsavcılığı talimatı ile el konulmuş, diğer malzemeler ise yerinde imha edilmiştir. Sığınak ile barınaklar da kullanılamaz hale getirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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