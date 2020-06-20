Bitlis'te terör örgütüne ait sığınak ve çok sayıda malzeme ele geçirildi BİTLİS'in Hizan ilçesi kırsalında, jandarma terör örgütü PKK'ya ait sığınak ile patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

BİTLİS'in Hizan ilçesi kırsalında, jandarma terör örgütü PKK'ya ait sığınak ile patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Gökay köyü kırsalında, teröristlerce araziye gizlenen yaşam malzemeleri ile patlayıcı olduğu istihbaratı üzerine operasyon başlattı. 'Bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek' amacıyla 'Şehit J. Er Halil Sağlık 2020-74' adıyla düzenlenen operasyonda 10 metrekarelik sığınak bulundu. Sığınakta, 25 metre elektrik kablosu, 51 pil, 1 fotoğraf makinası, 1 uyku tulumu, 6 çift ayakkabı, 1 leşker kıyafeti, 2 şemsiye, 10 takım erkek kıyafeti, 4 el feneri, 1 güneş paneli, 2 güç kaynağı, 4 lamba, 1 adaptör, 1 radyo, 38 kitap, 1 plastik mutfak dolabı, 1 set üstü ocak, 1 fırın, 3 tencere, 5 tepsi, 2 çaydanlık, 535 kilogram çeşitli gıda malzemesi, 4 yaş maya, 5 kilogram tütün, 4 jelikan bidon, 7 battaniye, 4 yolluk halı, 1 satranç takımı, 1 domino takımı, 2 makas, 1 keser, 1 pense, 10 diş macunu, 10 diş fırçası, ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. 'Bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek' amacıyla 'Şehit J. Er Halil Sağlık 2020-74' adıyla düzenlenen operasyonda 10 metrekarelik sığınak bulundu. Sığınakta, 25 metre elektrik kablosu, 51 pil, 1 fotoğraf makinası, 1 uyku tulumu, 6 çift ayakkabı, 1 leşker kıyafeti, 2 şemsiye, 10 takım erkek kıyafeti, 4 el feneri, 1 güneş paneli, 2 güç kaynağı, 4 lamba, 1 adaptör, 1 radyo, 38 kitap, 1 plastik mutfak dolabı, 1 set üstü ocak, 1 fırın, 3 tencere, 5 tepsi, 2 çaydanlık, 535 kilogram çeşitli gıda malzemesi, 4 yaş maya, 5 kilogram tütün, 4 jelikan bidon, 7 battaniye, 4 yolluk halı, 1 satranç takımı, 1 domino takımı, 2 makas, 1 keser, 1 pense, 10 diş macunu, 10 diş fırçası, ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Delil niteliği taşıyan malzemelere Cumhuriyet başsavcılığı talimatıyla el konuldu. Diğerleri ise yerinde imha edildi. Operasyon sürüyor.

Kaynak: DHA