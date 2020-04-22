Bitlis'te terör örgütüne ait çok sayıda malzeme ele geçirildi BİTLİS'te jandarma ve MİT Bölge Müdürlüğü'nün ortaklaşa yürüttüğü operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait toprağa gömülü çeşitli malzemeler ele geçirildi.

BİTLİS'te jandarma ve MİT Bölge Müdürlüğü'nün ortaklaşa yürüttüğü operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait toprağa gömülü çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Hizan ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek amacıyla 'Şehit J.Er Halil Sağlık 2020-07' operasyonu düzenlendi. İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Bölge Müdürlüğü'nün ortaklaşa yürüttüğü operasyonda, toprağa gömülü 5 jelikan bidon içnide radyo, güneş paneli, 50 metre elektrik kablosu, telsiz anteni, 8 pil, harita, 31 kitap, dörtlü ocak, 2 tencere, 2 testere, kazma, 2 pense, 15 çakmak, 10 ampul, 5 takım erkek kıyafeti, 40 enjektör, 10 ağrı kesici hap, 5 tentürdiyot, 10 diş macunu, 183 kilo gıda maddesi ve 2 kuru maya ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlara Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile el konulurken, diğerleri imha edildi.

Kaynak: DHA