Bitlis'te terör örgütünce araziye gizlenmiş malzeme ele geçirildi

07.01.2020 14:59 | Son Güncelleme: 07.01.2020 15:04

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde terör örgütüne ait malzemeler ele geçirildi.



Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada; merkez, Tatvan ve Hizan ilçelerinin kırsalında bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarınca araziye gizlenmiş vaziyette yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisinin alınması üzerine operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Bunun üzerine; 6 Ocak 2020 tarihi itibariyle BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla Kıran-8 Şehit Jandarma Çavuş Ayhan Ercan 2020-01, Kıran-8 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Recep İnce 2020-01 ve Kıran-8 Şehit Uzman Jandarma IV. Kademeli Çavuş Veysel Şirin 2020-01 operasyonları başlatılmıştır. Başlatılan 3 operasyon kapsamında; 6 Ocak 2020 günü toprağa gömülü vaziyette 10 adet büyük boş tüp, 3 adet küçük tüp (2 adet dolu, 1 boş), 10 metre elektrik kablosu, 1 çift mekap ayakkabı, 1 adet ilkyardım çantası, 1 çift ayakkabı, 1 adet sığınak (1x2 metre ebadında), 1 adet dörtlü büyük pil bloğu, 20 metre ip, 2 adet çaydanlık, 1 adet tencere, 1 adet yağ tenekesi ve muhtelif cins ve miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlara cumhuriyet başsavcılığının talimatı ile el konulmuş olup, diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İHA