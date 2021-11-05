Bitlis'te terör operasyonunda 7 tutuklama

BİTLİS (DHA) - BİTLİS merkezli 4 ilde 'terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık etmek' suçundan aranan ve gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bitlis merkezli İstanbul, Manisa ve Van illerinde, 2 Kasım'da' terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık etmek' suçundan aranan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. 10 şüpheliye yönelik eşzamanlı düzenlenen operasyonlarda, gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 kişide adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 şüphelinin de yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.