Bitlis'te terör operasyonu nedeniyle 9 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bitlis'te terör operasyonu nedeniyle 9 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

AA / Mesut Varol - Haberler | Güncel
Bitlis'te terör operasyonu nedeniyle 9 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle bölgedeki 9 köy ve bağlı mezralarında ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Bitlis'te terör örgütü Pkk'ya yönelik operasyon nedeniyle bölgedeki 9 köy ve bağlı mezralarında ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il merkezindeki bazı köy ve bağlı mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bitlis ili merkez ilçesi sınırlarındaki Ağaçpınar, Ayrancılar, Kaşıklı, Kayalıbağ, Karaca, Konalga, Yeşilsırt, Narlıdere, Tanrıyar köy ve mezraları bölgelerinde bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu alanlarda, teröristlerin yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince 11 Eylül saat 03.30'dan itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."

AA / Mesut Varol - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber | Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Son dakika haber | Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

 Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist, sınırımızdan geçmeye çalışırken yakalandı

Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist, sınırımızdan geçmeye çalışırken yakalandı

 Mardin Artuklu'da terör örgütüne yönelik operasyonlar nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Mardin Artuklu'da terör örgütüne yönelik operasyonlar nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Fahrettin Koca Süleyman Soylu Yevgeniy Ziniçev Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Seda Sayan Yıldız Tilbe Ferhan Şensoy
Spor Diego Ozan Tufan Alper Yılmaz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bitlis'te terör operasyonu nedeniyle 9 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.09.2021 12:56:35. #1.17#