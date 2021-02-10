Bitlis'te terör operasyonu: 9 gözaltı

BİTLİS merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK üyesi 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'ya üye olduğu tespit edilen 9 şüpheliye yönelik Van merkezli İstanbul, Diyarbakır ve Gaziantep'te eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, terör örgütüne üye olduğu belirlenen C.İ., ŞÇ., A.Y., T.B., L.B., E.Y., H.T., M.P., Ş.T., yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda örgütsel döküman, kitap ve dijital materyaller ele geçirilirken, şüphelilerin Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özcan ÇİRİŞ