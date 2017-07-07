Bitlis'te Terör Operasyonu
Bitlis'in Ahlat ilçesinde bölücü terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Bitlis'in Ahlat ilçesinde bölücü terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Ahlat Emniyet Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik ilçe merkezinde operasyon düzenledi.
Operasyonda G.Ö. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kadın zanlı, çıkarıldığı mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklandı.