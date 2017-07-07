Bitlis'te Terör Operasyonu

Bitlis'te Terör Operasyonu

Bitlis'in Ahlat ilçesinde bölücü terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Bitlis'te Terör Operasyonu

Bitlis'in Ahlat ilçesinde bölücü terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Ahlat Emniyet Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik ilçe merkezinde operasyon düzenledi.

Operasyonda G.Ö. gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kadın zanlı, çıkarıldığı mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklandı.