Bitlis'te terör operasyonu
Bitlis kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Bitlis kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Bitlis'in merkez ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca bugün hava destekli operasyon düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İç güvenlik operasyonları kapsamında, Bitlis merkez ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 4 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgedeki operasyonlar devam etmektedir."
Kaynak: AA
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