Bitlis'te Terör Operasyonu

Bitlis merkez ile Tatvan ve Hizan ilçelerinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda kent merkezi ile Tatvan ve Hizan ilçelerinde düzenlenen operasyonda, "terör örgütü PKK/KCK ile işbirlikçilik faaliyetlerinde bulunmak" ve "terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla A.B, B.A, N.Y, F.G. ve E.G. gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ile fotoğraflar ele geçirildi.

Terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri saldırılara karşı mücadelenin, halkın desteğiyle güvenlik güçlerince kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.