Bitlis'te Terör Operasyonu

Bitlis'in Hizan ilçesinde, terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.



İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik Bölüklü köyünde bazı adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda, "terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütüne yardım yataklık" yapmak suçlarından aranan Ö.Ö. yakalandı.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.