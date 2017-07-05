Bitlis'te Terör Operasyonu: 14 Gözaltı

Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.



Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen kapsamlı ve duyarlı çalışmalar neticesinde; 'PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak, milis/İşbirlikçilik faaliyetlerinde bulunmak, yardım ve yataklık etme' suçlaması ile 5 Temmuz 2017 tarihinde 17 şahsa yönelik 17 adrese Bitlis il genelinde ve İzmir ilinde eş zamanlı olarak operasyon düzenlenmiştir. Operasyon neticesinde İ.Ç., M.Ç., A.T., G.Ö., A.C., A.A., E.G., Ş.G., U.Y., K.A., M.S.D., G.G., S.A. ve E.D. isimli 14 şahıs yakalanmış, diğer şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda PKK/KCK terör örgütünün sözde bayrağını simgeleyen bez parçası, terör örgütünün sözde bayrağının önünde ve terör örgütünün dağ kadrosunda faaliyet gösteren örgüt mensupları ile kırsal alanda birlikte çekilmiş fotoğraflar, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, bu tüfeğe ait 28 adet fişek ve dijital malzeme ele geçirilmiş, cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda şahıslar hakkında adli tahkikat başlatılmıştır. Terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelemiz, halkımızın desteğini alan güvenlik güçlerimizin titiz, özverili ve koordineli çalışmaları ile birlikte kararlıkla devam etmekte ve edecektir" denildi. - BİTLİS