Bitlis'te temeli atılan tarım işletmeleri yıl sonunda üretime başlayacak
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Bitlis'te temeli atılan tarım işletmeleri yıl sonunda üretime başlayacak

BİTLİS Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 17 tarım işletmesinin temeli atıldı.

Bitlis'te temeli atılan tarım işletmeleri yıl sonunda üretime başlayacak
05.06.2020 09:56 | Son Güncelleme: 05.06.2020 09:59

BİTLİS Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 17 tarım işletmesinin temeli atıldı. Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal kalkınma Yatırımları Projesi kapsamında desteklenen tarım işletmeleri, bu yıl sonuna kadar inşaatlarını bitirerek, üretime başlayacak.

Tesislerin temel kazma ve inşaat çalışmalarını inceleyen Bitlis Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik, tesislerin tamamlanması ile birlikte Bitlis'e istihdam ve ekonomik girdi anlamında büyük katkı sunacağını söyledi. Çelik, OSB'nin Bitlis'e kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, 2006 yılında uygulamaya konulan Kırsal Kalkınma Yatırımları Projelerinin bu yıl da sürdürüldüğünü belirterek şöyle konuştu:

"Bakanlığımızın 2006 yılından beri uyguladığı Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteklenmesi Programı kapsamında her yıl tüzel kişiliklere ve gerçek kişilere uyguladığımız yüzde 50 hibe destekli kırsal kalkınma projelerimiz mevcut. 2006 yılında birinci etabı uygulanan kırsal kalkınma projeleri 2019 yılı itibariyle ilimizde toplamda 105 tarımsal sanayi tesisi yapılmıştır. 2006-2019 yılları arasında bu 105 tarımsal sanayi tesisimizin yaklaşık 70 milyon proje tutarı olmuştur. Bakanlığımızca 35 milyon civarında hibe olarak destekleme ödemesi yapılmıştır. 2019-2020 yılında proje müracaatlarımız olmuştu. Toplam 32 müracaat vardı. Bu projelerimiz kabul görmüştü. Halihazırda 27 yatırımcı bizimle sözleşmesini imzaladı. Proje tutarı 64 milyon liradır. 32 milyon lirada 2020 yılı içinde yatırımcılarımıza hibe desteği sağlayacağız.""27 PROJEDEN 17'Sİ OSB BÖLGESİNDE"

Çelik, açıklamasının devamında, "OSB'miz çok güzel. Halihazırda bizim mevcut 27 projemizin 17'si Bitlis OSB bölgesinde yapılmaktadır. Bu tesislerin temelleri atıldı. Faaliyetlerimize başladık. 3 ay içinde burada 17 tesisimiz bitecek. Tarım ve Orman Bakanlığımızın Kırsal Kalkınma Yatırım Projelerini uygulamaktaki amacı, her ilde yetişen tarımsal, hayvansal ve su ürünleri kendi illerinde bu tür sanayi tesislerinde ham maddesinin alınıp toplanması, işlenmesi, mamul ve yarı mamul maddelere dönüştürülerek katma değeri yüksek ürünleri il pazarında ve komşu illerde ve ülkeler arası pazarda bunları güvenilir gıdalar zincirine tabi tutularak sevkiyatının sağlanması hedeflenmektedir. Buradaki amaç da yatırımcımızın katma değeri yüksek bir ürün elde etmesidir. Bu yıl 32 projemizde yaklaşık 350 kişi istihdam edilecek" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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