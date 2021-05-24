Bitlis'te tarlalara zarar veren çekirgelerle mücadele
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Bitlis'te tarlalara zarar veren çekirgelerle mücadele

Bitlis'te tarlalara zarar veren çekirgelerle mücadele
Demirören Haber Ajansı / Özcan Çiriş - Haberler | Güncel

BİTLİS'in Mutki ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, köylerde tarlalara zarar veren çekirgelerl için ilaçlama çalışması başlattı.

BİTLİS'in Mutki ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, köylerde tarlalara zarar veren çekirgelerl için ilaçlama çalışması başlattı.

Milyonlarca çekirgenin ürediği bölgelerde ilaçlama çalışması yapan ekipler, çekirgelerin ekili alanlara zarar vermeden üreme merkezlerinde ilaçlamalarını yapıyor. Mutki İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emrullah Bayrak, oluşturduğu ekiplerle Erler köyündeki ilaçlama faaliyetine katıldı.

Bu yılın kurak geçmesi nedeniyle çekirgelerin daha fazla ürediğine dikkati çeken Mutki Tarım ve Orman Müdürü Emrullah Bayrak, çekirgelerin bu dönemde ilaçlanması gerektiğini, aksi halde uçmaya başladıklarında mücadelenin mümkün olmadığını söyledi. Bayrak, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Her yıl bu dönemlerde çekirge ile ilgili mücadelemizi sürdürüyoruz. Kurak geçen bir yıl yaşıyoruz. Bu da çekirge gibi tarım zararlılarının bu bölgede üremesine neden oluyor. Sonbahar döneminde bu bölgedeki çiftçilerimize eğitim çalışmamızı yapmıştık. Çekirge ile ilgili alınması gereken tedbirleri de anlatmıştık. Bu dönem çekirgelerin tam çıkış dönemi bunlarla ilgili olarak nereden çıktığını, nerelerde ürediğini bize gelip bilgi verdiler. Bizlerde ekiplerimizle birlikte gelerek kimyasal ilaçlamamızı yaparak, daha tarlalara girmeden önlemlerimizi aldık. Yağış olmadığından dolayı çekirgelerde yeşil alanlara doğru ilerleme başladı. Çekirgeler henüz tam uçmadan önce ilaçlama yaptık. Eğer kanatlanıp uçmaya başlasalardı, mücadelemiz daha da zor olacak belki de çok zarar vereceklerdi."

Erler köyünden Seyithan Doğan, çekirgelerin köydeki ekinlere büyük zarar verdiğini, önlerine ne gelirse hepsini yiyip bitirdiğini söyledi. Yaklaşık 7 yıldır bu bölgede çekirge olduğunu, bu yıl Tarım ve Orman Müdürlüğünün zamanında gelerek ilaçlama yaptığını söyledi. Doğan, ekiplere teşekkür etti.


Bitlis'te tarlalara zarar veren çekirgelerle mücadele
Bitlis'te tarlalara zarar veren çekirgelerle mücadele
Bitlis'te tarlalara zarar veren çekirgelerle mücadele
Bitlis'te tarlalara zarar veren çekirgelerle mücadele
Bitlis'te tarlalara zarar veren çekirgelerle mücadele
Bitlis'te tarlalara zarar veren çekirgelerle mücadele
Bitlis'te tarlalara zarar veren çekirgelerle mücadele
Bitlis'te tarlalara zarar veren çekirgelerle mücadele
Bitlis'te tarlalara zarar veren çekirgelerle mücadele
Bitlis'te tarlalara zarar veren çekirgelerle mücadele
Bitlis'te tarlalara zarar veren çekirgelerle mücadele
Bitlis'te tarlalara zarar veren çekirgelerle mücadele
Bitlis'te tarlalara zarar veren çekirgelerle mücadele

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özcan Çiriş

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